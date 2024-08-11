Более 130 тысяч россиян покинули свои дома
Вторжение Украины на территорию РФ заставило более 133 тысяч россиян покинуть свои дома, пишет The Financial Times.
Сообщается, что местные власти эвакуировали 121 тысячу жителей Курской области. Вскоре могут переместить еще 59 тысяч человек.
Еще около 11 тысяч россиян эвакуировали из Краснояружского района на юге Белгородской области, где местные власти также опасаются наступления ВСУ. К ним присоединилось от 50 до 70% жителей Шебекино, где до войны жили около 40 тысяч человек.