ХАМАС сознался в убийстве заложника

Представитель вооруженного крыла палестинской группировки ХАМАС «Бригады Кассама» Абу Убайда сообщил, что израильский заложник был убит его охранниками в Газе.

В заявлении, опубликованном в Telegram, Абу Убайда сообщил, что две израильские заложницы получили серьезные ранения «в ходе другого инцидента». По его словам, «предпринимаются попытки спасти их жизни», а «для расследования был создан комитет, и что подробности будут объявлены позже».

Напомним, что ХАМАС взял заложников в ходе нападения на Израиль 7 октября прошлого года. Часть из них была освобождена в рамках обмена заложниками и палестинскими заключенными между Израилем и ХАМАС, однако точное число оставшихся в живых заложников неизвестно.