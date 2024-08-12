В Анкаре разгорается скандал вокруг Сойлу: экс-министр запросил снятие иммунитета

Бывший министр внутренних дел Турции и депутат от Партии справедливости и развития (ПСР) по Стамбулу Сулейман Сойлу около 10 дней назад обратился к председателю парламента с просьбой снять с него предусмотренный законодательством иммунитет.

Сойлу объяснил этот шаг желанием бороться на правовой основе с «клеветой, которая распространяется о нем».

Иммунитет бывшего главы МВД может быть снят только после одобрения парламентского руководства и последующего голосования. Однако, по последним данным, ни у председателя Великого национального собрания Турции, ни у фракции партии ПСР такой повестки дня пока нет.

26 июля Сулейман Сойлу подал заявление председателю Великого национального собрания Турции с просьбой об отмене своего законодательного иммунитета. В своем обращении он отметил, что «занимается политикой уже 40 лет и за это время занимал различные должности». Сойлу подчеркнул, что «всегда считал служение народу и ответственность на каждом посту важнейшими своими обязанностями», и обратил внимание на то, что политики время от времени сталкиваются с различными обвинениями.

«Мы не позволим тем, кто пытается очернить авторитет нашего государства, нацеливаясь на меня, на моих коллег и на период, когда я был министром внутренних дел.

Я никогда не говорил намеками, всегда выражался предельно ясно. Это открытое заявление, времени на раздумья нет. Это значит, что я готов предоставить любую информацию и документы, когда бы они ни понадобились», — подчеркнул Сойлу в своем заявлении.