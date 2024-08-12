Украина может нанять американских пилотов F-16 на пенсии, заявил находящийся в Киеве сенатор США Линдси Грэм.

«Пилотов F-16 на пенсии, которые хотят воевать за свободу, может нанять Украина. Украинцы будут искать среди стран НАТО готовых пилотов, которые вышли на пенсию, чтобы помочь им, пока Украина не научит своих пилотов.

Таким образом, Киев сможет воспользоваться переданными от союзников самолетами F-16 раньше, пока ее пилоты будут проходить обучение. Я собираюсь поднять этот вопрос. Я попрошу президента Байдена: «Прежде чем вы покинете должность, обеспечьте, чтобы это приглашение было выдано»», - заявил Грэм.