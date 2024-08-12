Икрам Нур, автор haqqin.az, Тегеран 12 августа 2024, 23:51

Вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Мохаммед Джавад Зариф, занимавший с 2013 по 2021 год пост министра иностранных дел Исламской Республики и выступающий за переговоры с США, подал в отставку, проработав на посту всего 10 дней. «Вернусь в академические круги и разбирайтесь во всем сами. Но без меня», - примерно таким был ход мыслей Джавада Зарифа, когда он писал на имя Масуда Пезешкиана заявление об отставке. Потому как все договоренности, которые у него существовали и с новым президентом, а главное с канцелярией Верховного лидера, были ими нарушены. Обида - вроде как черта, которая у опытного политика должна отсутствовать, но здесь речь не об обиде, а о том, что Зариф понял бесперспективность своей работы в администрации нового иранского президента. Более того, о ее вредности для собственной политической репутации.

«Я не удовлетворен результатами нашей работы, и мне стыдно, что я не смог адекватно реализовать экспертные заключения комитетов или выполнить обещания, которые я дал в отношении включения женщин, молодежи и этнических групп», - написал он в социальной сети Х. И хотя многие сегодня в Иране обвиняют его в том, что за Пезешкиана они голосовали, потому что в команде был Зариф, да что там говорить – именно он и обеспечил нынешнему президенту победу на выборах, а теперь он уходит, как же так. Но для Зарифа это все же лучше, чем выступать декоративной фигурой, своего рода «свадебным генералом» в том составе администрации президента, который он собирается предложить на утверждение 17 августа иранскому парламенту. На иранские МВД, Министерство разведки, Министерство обороны и МИД поставлены те, на кого указала канцелярия Верховного лидера. Но это было вполне предсказуемо, потому как министров ключевых силовых структур традиционно назначают исключительно с санкции Верховного лидера. Но ведь то же самое произошло и в отношении важнейших экономических министерств, например – Министерства нефти.

Конечно, трудно было ожидать, что КСИР позволит реформистам хозяйничать в тех отраслях экономики, где его влияние стало доминирующим и служит для него основными источниками дохода. Однако такой бесцеремонности в кадровых назначениях от них реформисты все же не ожидали. Да, в общем-то, такое беззастенчивое напоказ доминирование военных и военизированных формирований в иранской политике и экономике встречается впервые. Не успев прийти к власти, Пезешкиан со своей программой реформ – весьма умеренной, кстати – оказался надежно блокирован консерваторами и взят ими «под колпак». В этой ситуации Зарифу как идеологу, а главное – как организатору процесса проведения этих реформ, в нынешней администрации делать действительно нечего. Есть и еще один момент – если иранское руководство все же примет решение о массированном ударе по Израилю, Зариф в этой ситуации оказывается на коне, его в это время у власти не было, он – вне системы принятия решений и весь «в белом».