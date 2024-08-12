Дмитрий Рой, автор haqqin.az 00:12

Открываешь европейские газеты – и ничего непонятно. Казалось бы, успеху украинской армии, осуществляющей дерзкую операцию по вторжению на исконно российскую территорию, там должны радоваться. Но как бы не так – что ни газета, то тоска и уныние. Особенно этим грешат немецкие издания. Der Spiegel: «Если Украина хочет удерживать этот район в течение нескольких месяцев, она понесет военные расходы, которые вряд ли будут приемлемыми. Расширение линии фронта выгодно прежде всего России. У нее больше оружия, боеприпасов и личного состава, которые она может развернуть на более протяженном фронте. Неожиданное преимущество Украины может быстро превратиться в недостаток». Андреас Рюеш, обозреватель Neue Zürcher Zeitung: «Наступление Украины на российскую территорию зрелищно, но стратегически — это тупик» И вообще, по их мнению, «Курский маневр может ознаменовать военный конец Украины». Американцы по этому поводу особо не высказываются, что понятно – Штатам пока плевать вообще на все, у них там своя атмосфера, предвыборная. Америке сейчас не до подобных пустяков, они рубятся по более важной для них теме.

А вот уныние Европы, еще вчера громко кричавшей о «войне до победного конца» и о том, что «с Украиной вместе и до победы» по поводу наступления вызывает вопросы. Пожалуй, наиболее полно изложил суть всеобщего европейского недоумения военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке в социальной сети X: «Несмотря на всю эйфорию, я до сих пор не понимаю украинской стратегии. Если у тебя действительно есть 5 000 свежих солдат плюс техника, почему бы тебе не прорвать российский фронт в Харькове, Луганске, Донецке или Запорожье?» Все дело в том, что Рёпке – немец. А значит, по умолчанию принадлежит к континентальной европейской ментальности с ее школой управления, основанной на стратегии прямых действий. Основа которой – превосходство, или, как минимум, равенство в ресурсе с противоборствующей стороной, хорошо выстроенная структура управления и непрерывная подпитка сил, оперирующих на главном направлении. Что он, собственно, и продемонстрировал. Кстати, в период энергетического кризиса, охватившего Европу в 2022, когда Россия попробовала «завернуть ей вентиль», европейцы действовали именно в логике прямых действий. Российская угроза в сфере снабжения газом - и ответ именно на нее, концентрация управленческих и ресурсных усилий именно на главном направлении и переламывание российского ресурса. Естественно, с помощью союзников из-за океана.

И поскольку тогда это увенчалось успехом, который, с некоторой натяжкой, но все же можно засчитать им как полную победу – то значит, эта стратегия работает, и все остальные должны ее придерживаться. А если нет – то это вызывает по крайней мере глубокое недоумение, которое вскоре переходит в разочарование. Вот и Рёпке говорит о том же: если у вас есть лишние пять тысяч солдат, бросьте их в мясорубку, наверняка она от этого сломается. Причем вариант «не сломается» здесь даже не рассматривается. По всем расчетам должна, по-иному быть не должно. Именно это и рекомендовали европейские советники украинскому руководству. А оно следовало их рекомендациям, поскольку «кто девушку ужинает – тот ее и танцует», определяя мелодию, под которую ей плясать. Потребовалось два года потерь, тяжелых боев и предельного напряжения сил, чтобы Киев принял решение сказать решительное «нет» этой стратегии.