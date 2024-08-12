США готовятся нарастить ядерный арсенал

США готовятся к новой гонке ядерных вооружений, расширение ядерного арсенала может начаться уже в 2026 году, пишет The Economist.

Как пишет издание, наращивание ядерных запасов может начаться в 2026 году с истечением срока действия СНВ-III (договора между США и Россией, который ограничивает два крупнейших в мире ядерных арсенала).

«Насколько далеко зайдет и как быстро пойдет любое наращивание, может частично зависеть от того, будет ли следующим президентом Камала Харрис, которая может попытаться сохранить усилия демократов по ограничению ядерного оружия, или Дональд Трамп, который был ядерным ястребом в свой первый срок», - отмечается в статье.