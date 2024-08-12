Турция спешит на помощь Греции ВИДЕО
Турция отправляет два пожарных самолета и вертолет для оказания помощи Греции в борьбе с пожарами, охватившими Афины, сообщает TRT Haber.
Греция столкнулась с серьезной угрозой лесных пожаров, вынудивших тысячи людей покинуть свои дома и покинуть популярные туристические места.
Возле Афин вспыхнул крупный лесной пожар, быстро распространившийся из-за сильного ветра. Огонь достиг высоты 25 метров, уничтожая дома и имущество в окрестностях.
Власти эвакуировали жителей городов Варнава и Грамматико, разослав экстренные сообщения. Для борьбы с пожаром задействовано более 700 пожарных, 120 единиц техники и добровольцев, 17 самолетов и 18 вертолетов.
August 12, 2024