США о наступлении Украины на Россию

Решения о проведении Украиной военных операций на территории России принимаются Киевом. США поддержат усилия украинской стороны, направленные на самозащиту. Об этом сообщил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател на брифинге в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос представителя СМИ, как власти США оценивают продвижение ВСУ в российской Курской области, американский чиновник заявил, что лучше Украина будет говорить о своих военных операциях сама.

"Но в целом мы поддержали украинские войска, способные оградить себя от идущих из-за рубежа атак российских сил, принять меры, чтобы оградить себя от этих атак. Это, как говорит президент Байден, было бы здравым смыслом", – заявил представитель Госдепа.

По словам Пателя, Штаты продолжают сосредотачиваться на том, чтобы "убедиться, что у наших партнеров в Украине есть все необходимое для защиты от российской агрессии".

"И в конце концов, решение о том, как Украина проводит свои военные операции, должны приниматься Украиной", - сказал американский чиновник.

Вместе с тем он высказался по поводу "табу" со стороны Вашингтона на нанесение Украиной ударов по территории РФ американским дальнобойным оружием и на призывы Киева снять такие ограничения. По словам Пателя, "ничего не изменилось в политике Соединенных Штатов по ударам через границу".