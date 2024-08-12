Белый дом посоветовал Путину «очень простое решение»

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Владимир Путин может прекратить войну против Украины, если его так беспокоит ситуация в Курской области.

Кирби заявил, что очередные заявления российских чиновников о том, что наступление ВСУ на Курскую область якобы координируется Западом – «это путинская пропаганда», за которую глава Кремля цеплялся с начала вторжения в Украину.

«Единственные, кто находятся в состоянии войны в Украине, – это сами россияне. Это они осуществляют вторжение в Украину, а Украина защищается от агрессии. Это война России против Украины, не больше и не меньше, и так было с самого начала», – подчеркнул представитель Белого дома.

«Это война Путина против Украины. И если ему что-то не нравится, если его что-то не удовлетворяет, есть очень простое решение – пусть он уходит из Украины и прекращает войну», – добавил Кирби.