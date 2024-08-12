США согласны с Израилем

США разделяют оценку Израиля по поводу того, что Иран или его союзники могут осуществить значительные атаки уже на этой неделе. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет The Times of Israel.

"Мы разделяем те же беспокойства и ожидания, что и наши израильские коллеги по поводу возможных сроков. Это может произойти уже на этой неделе. Мы должны быть готовы к тому, что это может быть значительная серия атак", - сказал Кирби.

По его словам, в последние дни США усилили свое региональное военное присутствие.

"Мы, очевидно, не хотим, чтобы Израилю пришлось защищаться от очередного нападения, как это было в апреле. Но если это произойдет, мы продолжим помогать им защищаться", – отмечает Кирби.

Он отметил, что сейчас трудно определить, будет ли атака со стороны Ирана или его союзников и как она может выглядеть.

"Президент США уверен, что у нас есть возможности, чтобы помочь защитить Израиль, если до этого дойдет. Никто не хочет, чтобы до этого дошло", – подчеркнул он.