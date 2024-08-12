Иран предупредили не поставлять ракеты России

США и их союзники предупреждают Иран об ужесточении санкций в случае предполагаемой передачи Тегераном Москве баллистических ракет. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на регулярном брифинге для журналистов.

"Как мы и наши партнеры ясно дали понять и на саммите Группы семи, и на саммите НАТО этим летом, все вместе мы готовы дать быстрый и жесткий ответ, если Иран продвинется вперед в деле передачи баллистических ракет, что, по нашему мнению, означало бы кардинальное усиление поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", - заявил дипломат.

Агентство Reuters ранее сообщило, что разведслужбы европейских стран ожидают в ближайшее время поставок Ираном России сотен баллистических ракет малой дальности.