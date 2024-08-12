Фархад Мамедов, автор haqqin.az 03:59

Вот уже неделя, как ВСУ ведут активные боевые действия на территории Курской области России. Обращает на себя внимание молчание официального Киева, который не комментирует ход событий. Что принципиально отличается от стиля ведения войны, которого власти Украины придерживались последние тридцать месяцев. И в самом деле, до проникновения вглубь российской территории, не только Генштаб Вооруженных сил Украины, но и командование различных группировок войск на фронте, а порой даже командиры бригад регулярно комментировали для западных СМИ и в соцсетях ход военных операций. То есть, информация о боевых действиях в Украине распространялась децентрализовано, что напоминало типичный хаос. Но если и так, то хаос этот - то ли преднамеренно, то ли стихийно, носил вполне организованный характер. В конце концов, именно готовность местных руководителей и командиров действовать самостоятельно, не дожидаясь указаний «сверху», помогли армии и народу Украины продемонстрировать мощное и решительное сопротивление российской армии.

Теперь же ситуация кардинально изменилась: военно-политическое руководство Украины объявило в отношении хода военных операций на территории России режим «полного молчания» и, если бы, не Telegram-каналы российских «военкоров», узнать подробности происходящего было бы, практически, невозможно. Отметим, что молчание Киева вполне объяснимо, поскольку любые поспешные заявления или утечки информации могут негативно повлиять на дальнейший ход первой крупномасштабной операции ВСУ на территории России. Летом прошлого года, когда ВСУ готовились к масштабному контрнаступлению, эти приготовления освещались в местных и зарубежных СМИ, практически, в режиме реального времени. Западные информационные ресурсы, ссылаясь на украинских командиров, передавали огромный массив информации, вплоть до того, в каком направлении и в какой день начнется контрнаступление, и какие силы будут в нем задействованы. В результате, пресса, возможно, расширила свою аудиторию, только вот само контрнаступление, к которому так долго готовилась украинская армия, обернулось фиаско. И главным образом потому, что был утерян фактор неожиданности, который в войнах очень часто решает судьбу наступления. Российская армия, в том числе, благодаря открытым источникам, располагала всей необходимой информацией о планах украинского командования и приняла оперативные меры для их срыва. Ошибки, допущенные при подготовке украинского контрнаступления, привели к тому, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный был смещен со своего поста и с дипломатической миссией отправлен в Лондон. Судя по всему, украинское руководство учло эти ошибки, а потому подготовку наступления на Курскую область вело в условиях полной секретности. Настолько строгой, что даже ведущие западные союзники Украины были не в курсе происходящего. И, как следствие, украинцам удалось застать россиян врасплох - в первый же день боевых действий отборные подразделения ВСУ, практически, не встречая сопротивления на границе, продвинулись вглубь территории Российской Федерации на 10-15 километров.

Сравнивая последние данные как российских «военкоров» (сейчас они чуть-ли не основной источник информации), так и западных журналистов, имеющих свои источники в командовании ВСУ, можно сделать вывод, что продвижение украинцев вглубь российской территории либо остановилось, либо существенно замедлилось. Бригады, вошедшие в Курскую область, в настоящее время занимаются на занятых территориях укреплением оборонительных позиций. Это логично, поскольку для дальнейшего продвижения вглубь России требуются дополнительные силы и хорошо налаженная логистика. Часть бригад, участвующих в наступлении, уже закрепились на контролируемых территориях, поскольку иначе российские войска могут перерезать логистические пути и окружить их. Один из командиров ВСУ, участвующих в боях под Курском, сообщил корреспонденту The New York Times, что противник понимает: украинская армия не станет растягивать логистические линии и продвигаться вглубь территории противника на 80-100 километров. Поэтому, собственно, россияне не перебрасывают в Курскую область значительные силы с украинского фронта. Таким образом, сегодня можно говорить, что в боях под Курском наступило относительное затишье. Тем не менее, диверсионно-разведывательные группы ВСУ периодически наносят удары по различным населенным пунктам, продолжая сеять хаос и панику в рядах российских войск.

В то же время, с обеих сторон есть четкое понимание, что дальнейшее продвижение подразделений ВСУ вглубь территории России без дополнительных бригад было бы затруднительным. Если ориентироваться на информацию Telegram-каналов российских «военкоров», то в данный момент части ВСУ контролируют, примерно, 350-400 квадратных километров Российской Федерации. Сообщений по этому поводу из официальных источников в России и Украине по-прежнему нет. Два дня назад президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя события в Курской области, завил со ссылкой на «некоторые источники», что украинская армия продвинулась на 30-35 километров, и это, по его словам, «совсем неприятное» событие. А вчера, в ходе транслировавшегося в прямом эфире совещания по ситуации в Курской и Белгородской областях, которое президент Путин проводил в своей резиденции в Ново-Огарёво, произошел конфуз – курский губернатор Алексей Смирнов, участвовавший в совещании по видеоконференции, доложил президенту, что части ВСУ заняли 28 населенных пунктов и контролируют территорию глубиной 12 километров и шириной 40 километров. После чего Путин прервал доклад губернатора, указав, что данные о масштабах утраченных территорий должно предоставлять Министерство обороны и порекомендовал Смирнову сосредоточиться на вопросах социального характера.

Однако цифры, озвученные губернатором, подтверждают, что украинская армия контролирует почти 500 квадратных километров Курской области. Это весьма значительная территория, особенно, если учесть, что в мае этого года после масштабного наступления на Харьковскую область российская армия смогла захватить только 300-350 квадратных километров, потеряв при этом много времени и понеся большие потери. В то же время, если Алексей Смирнов отважился сообщить президенту РФ об утрате контроля над 500 квадратными километрами Российской Федерации, то в реальности ситуация может оказаться еще более драматичной. В то же время, факты, озвученные Смирновым, во многом проливают свет на тактику ВСУ. Если в первые дни наступления в Курской области линия фронта составляла 10-15 километров в ширину, то сейчас она увеличилась до 40 километров. Что говорит о стремлении украинцев растягивать линию фронта вширь, а не углубляться на территории противника. Это разумная тактика, поскольку увеличение глубины усложняет логистику и повышается риск окружения, тогда как расширение линии фронта вдоль границы вынуждает противника перебрасывать дополнительные силы на оборону и упрощает снабжение ВСУ с территории Украины. После сенсационного признания Смирнова, внимание мировых СМИ переключилось на руководство Украины. Дескать, раз уж Россия на официальном уровне обнародовала масштаб территориальных потерь, то и официальный Киев должен нарушить затянувшееся молчание. Что, собственно, и произошло: вчера вечером главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский доложил на совещании с президентом Зеленским, что украинская армия взяла под свой полный контроль 1.000 квадратных километров российской территории (то есть, вдвое больше, чем сообщил Путину губернатор Смирнов).