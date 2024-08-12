Кто и как увел 600 миллионов долларов? На вопросы Haqqin.az отвечает сам Фуад Гусейнли

Мы идем по следам этого чудовищного преступления и пытаемся разобраться во всех деталях аферы, в которую вовлеклись банки, спецслужбы и государства.

Напомним вкратце предысторию вопроса. После начала российско-украинской войны, Фуад Гусейнли решил наладить поставку российской нефти на индийские рынки за счет кредита Московского банка. Но спустя некоторое время азербайджанского предпринимателя по формальному поводу упекли в российские застенки. Ф.Гусейнли угодил в жернова российского следствия, а тем временем нефтяные танкеры его компании курсировали из России в Индийский океан. А деньги за реализованную нефть оседали в турецких банках, после чего переправлялись в Россию. Схема работала идеально вплоть до отказа турецких банков от сотрудничества с российскими. После чего обычный турецкий бухгалтер – партнер Ф.Гусейнли - Мустафа Зерен открыл счет в дубайском банке. Добропорядочные индийцы выплатили задолженность в размере 600 миллионов долларов, деньги сели на счет, однако Мустафа Зерен увел капитал, точнее тупо украл деньги, превратившись в известного «турецкого олигарха». Haqqin . az описал это похищение в журналистском расследовании «Кто увел из дубайского банка 600 миллионов долларов? И при чем тут Фуад Гусейнли?» .

Haqqin . az продолжает рассказ об одной из самых таинственных и масштабных афер последнего десятилетия. В историю беспрецедентного, демонстративного и коварного похищения денег Московского кредитного банка оказался косвенно вовлечен и азербайджанский банкир и предприниматель Фуад Гусейнли.

- На протяжении многих лет Вы занимались банковской деятельностью, но после российского вторжения в Украину переключились на нефтетрейдинг. Это была личная инициатива, или же Вас подтолкнули к этому решению определенные российские банковские и нефтяные круги?

- Хочу отметить, что мой интерес к нефтетрейдингу возник еще в молодости, в годы работы в системе British Petroleum, когда я был одним из руководителей управления по торговле на глобальных сырьевых рынках в BP Supply and Trading, а позже в банке ВТБ. Как Вы знаете, в продаже нефти и газа Россия всегда занимала особое место, а потому нефтетрейдинг играл значительную роль в работе этого сектора ВТБ, а также непосредственно в моей карьере. Ну, а с началом СВО просто освободились определенные ниши, частью которых после ухода из ВТБ я много лет пытался стать. Так что, я бы не стал связывать начало СВО и мой переход на торговлю нефтью…

- Почему Вы обратились за кредитом именно в Московский кредитный банк? Почему Ваш новый бизнес не стал финансировать ВТБ, где Вы проработали много лет?

— Это не совсем так. Начнем с того, что ни к кому за кредитом я не обращался. «Мострейд» как компания работала со многими банками как на территории РФ, так и за ее пределами. В определенный момент, связанный с развитием бизнеса, у «Мострейда» возникла необходимость в финансовом плече банка. В этой связи руководство компании обратилось в несколько банков, в том числе, и в Московский кредитный банк. Отмечу, что у МКБ была очень сильная команда, понимающая нефтяной бизнес, а потому они отреагировали довольно оперативно. Насколько я знаю, ВТБ в тот момент находился в процессе сокращения своего кредитного портфеля, так что, наши временные рамки просто не совпали.

- Когда и как Вы познакомились с турком Мустафой Зереном? Почему доверились этому человеку? Что Вас объединяло с обычным турецким бухгалтером?

- На момент моего знакомства с Мустафой, он не был предпринимателем или крупной фигурой в какой-либо сфере бизнеса. Как и его отец, Рыдван, Мустафа Зерен – сертифицированный бухгалтер (sworn CPA), который оказывал аудиторские услуги. Нашей компании были нужны определенные разъяснения, связанные с особенностями налогообложения в Турецкой Республике, и общие знакомые порекомендовали нам фирму Зерена. Поначалу офис отца и сына добросовестно выполнял свои обязанности, но в какой-то момент позарились на деньги бизнеса. К сожалению, Зерены - не первые и не последние мошенники-бухгалтеры.

- Удивительное совпадение: сразу после того, как Вы занялись поставками российской нефти, Вас неожиданно арестовали, вспомнив скандальное коррупционное дело семилетней давности, связанное с московской дочкой МБА. Такое впечатление, что Вы встали на пути у каких-то кругов, разрабатывавших стратегию «нового экспорта и параллельного импорта». Считаете ли Вы свой арест заказным? И мог ли он быть связан с поставками нефти в Индию?

- Я бы не стал бы связывать два эти события. Недоразумения касательно московского филиала МБА обсуждались задолго до начала нефтетрейдинговой деятельности «Мострейд». Что касается «заказа», тут у меня нет достаточно информации, чтобы обсуждать эту тему. Нефть из России в Индию, да и во многие другие страны продают немало компаний. Так что, места, полагаю, хватило бы всем. Если же Ваше журналистское расследование представит иную картину, то с благодарностью его прочитаю.

- У Вас британский паспорт. Как Вы его получили? По слухам, Вы и Фуад Абдуллаев, как, впрочем, и Замира Гаджиева, супруга экс-президента Межбанка, получили подданство Великобритании в рамках сделки с тамошними спецслужбами. Реальна ли эта информация?

- Никогда не интересовался гражданством г-на Абдуллаева и г-жи Гаджиевой, а потому ничего определенного сказать не могу. Вам, наверное, надо спросить об этом у них. Что же касается моего гражданства, то, боюсь, здесь все просто: я стал гражданином Великобритании задолго до моего знакомства со структурой МБА и связанными с ней людьми. Получил я его более чем банально. Основа была заложена рабочей визой, которую в свое время мне выдала компания British Petroleum. Впоследствии я провёл в Великобритании нужное количество лет и попал под программу выдачи гражданства. Вся эта информация есть в свободном доступе на сайтах Министерства внутренних дел Великобритании.

- Не мешал ли Вам британский паспорт в Москве, вступившей с Западом в конфронтацию? Ведь российские власти с подозрением относятся к гражданам «оттуда». К тому же, Вы получили и паспорт гражданина Российской Федерации. Почему?

- Вы ошибаетесь, российского паспорта у меня нет. Стало ли помехой мое британское гражданство? Не скажу, что он мешал, но и не могу сказать, что чем-то помог.

- Почему вы решили зарегистрировать компанию Mostrade Danışmanlık на имя своего водителя, Зала Сулейманова? Почему ведя столь крупный бизнес, уставной капитал Вашей компании составлял всего 10.000 турецких лир? И почему впоследствии Вы переоформили компанию на Мустафу Зерена?

- Зал Сулейманов зарегистрировал в Турции компанию Mostrade Danışmanlık сам. Как Вы совершенно справедливо сообщили в своем предыдущем материале, поначалу «Мострейд» ничем особо не торговал. Насколько я знаю, решение переоформить компанию на Зерена было продиктовано необходимостью открывать счета в турецких банках, для чего, собственно, он и был приглашен. Однако точно об этом может рассказать сам г-н Зерен, поскольку я в этом процессе не участвовал

- Странным образом Вас освободили из-под ареста именно в тот момент, когда турецкие банки столкнулись с проблемой перевода денег в Россию. Может Вы действительно кому-то мешали на нефтяном рынке?

- По масштабу деятельности я вряд ли могу сравниться с другими нашими соотечественниками, играющими заметную роль в российском нефтетрейдинге. Что же касается времени моего освобождения, то тут Вы ошибаетесь. Проблемы у турецких банков, о которых Вы говорите, возникли еще в ноябре 2023, тогда как решение о моем освобождении было принято в марте 2024-го, то есть, спустя почти полгода.

- Почему впоследствии компания Mostrade Danışmanlık открыла счет именно в банках Дубая? И почему доступ к этим счетам получил Мустафа Зерен, а не Вы или близкие к Вам люди? Неужели Зерену удалось настолько завоевать Ваше доверие?

— Это, наверное, самый легкий ответ, поскольку его очень просто проверить: в связи с тем, что турецкие банки прекратили обслуживание «Мострейд», счета в ОАЭ Мустафа Зерен открывал лично в декабре 2023-январе 2024. Сам он имел единоличный доступ к этим счетам, оттуда эти деньги и увел. Я в тот момент находился под стражей в России, так что, никакой роли в открытии этих счетов и, тем более, в управлении ими, я не имел.

- Итак, Зерен беспардонно увел деньги московского банка, недавно выкупил у семьи Алтынбаш компанию Alpet, владевшую в Турции 320 автозаправочными станциями, после чего во главе этой компании оказался Акшин Мамедов, бывший сотрудник азербайджанской компании SOCAR-Turkey. Получается, что в этом деле присутствует и азербайджанский след?

- Как известно, в нефтяном бизнесе азербайджанские специалисты пользуются большим авторитетом. А вот о том, как Акшин Мамедов оказался в структуре компании Alpet, принадлежащей мошеннику Зерену, Вам, наверное, стоит спросить у самого г-на Мамедова.

- Кто такой Саваш Озсой. И как Вы думаете, почему Зерен решил переоформить Mostrade Danışmanlık на его имя? Заметает следы?

- С Савашем Озсоем я не знаком. А зачем Зерен переоформил компанию на него, я не знаю. Но не удивлюсь, если Вы правы, и он таким образом заметает следы.

- «Дело Зерена» вошло в круг вопросов российско-турецкой межправительственной повестки, оспариваемых правительством Российской Федерации. Как Вы думаете, удастся ли России вернуть украденные деньги? Продолжите ли Вы сами борьбу за возвращение денег Московского кредитного банка?

- По поводу позиции России по «делу Зерена» информацией не владею – признаюсь, для меня это новость. Что же касается личной борьбы, то я ее не веду, насколько мне известно, ее ведет МКБ и аффилированные с ним структуры. Если банку понадобится моя помощь в этой борьбе, я ее с удовольствием окажу.

- «Злые языки» в Стамбуле поговаривают, что Мустафа Зерен не один, и что за ним стоят влиятельные силы. Ваши соображения на сей счет? Какими мотивами руководствовались эти круги?

- Опять-таки, я не владею достаточной полнотой информации, чтобы это подтвердить или опровергнуть. Со своей стороны могу лишь сказать, что тот Мустафа Зерен, которого я лично знаю, не обладает ни достаточной смелостью, ни умом для того, чтоб провернуть такую аферу. Если Ваша редакция проведет журналистское расследование на эту тему, то я с удовольствием буду за ним следить.