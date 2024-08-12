Трамп о Третьей мировой ядерной войне
Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью предпринимателю Илону Маску, что считает своего оппонента на предстоящих выборах — действующего вице-президента Камалу Харрис — еще более некомпетентной, нежели ее шефа и действующего главу государства Джо Байдена.
"У них впереди есть еще пять месяцев, чтобы что-то предпринять, однако я считаю, что они ничего не сделают. Все это – лишь болтовня. Он некомпетентен и она некомпетентна. Честно говоря, я считаю, что она даже более некомпетентна, чем он, а это о чем-то говорит, поскольку он далеко не хороший (президент – ред.)", — сказал Трамп.
Трамп также дал оценку ситуации с покушением на него во время июльского митинга в штате Пенсильвания. По мнению бывшего хозяина Белого дома, Секретная служба США сработала "профессионально", однако ситуация в целом произвела на него "сюрреалистичное впечатление".
"Произошло что-то сюрреалистичное, что-то, чего я прежде никогда не испытывал. Мне сразу стало понятно, что это была пуля, и что удар был очень сильным. Знаете ли, я верующий, но после тех событий я уверовал еще сильнее", — поделился экс-президент США.
Трамп заявил, что считает российского лидера Владимира Путина хорошим переговорщиком, а конфликт на Украине, по его мнению, начался из-за "глупости" действующего хозяина Белого дома Джо Байдена.
"Байден что-то сделал с Россией. Не было никаких шансов на то, что Путин решит (ввести силы – ред.) на Украину. После того, как я покинул пост, они (РФ – ред.) начали формировать крупные армии там, на границе с Украиной. Я взглянул на это и подумал, что Путин пошел на этот шаг, поскольку он – хороший переговорщик, и он хочет вести переговоры", - сказал Трамп.
Политик отметил, что, вместо переговоров с Путиным, его преемник-демократ начал "говорить глупости". "Например, он сказал, что Украина может сейчас стать членом НАТО", - пояснил Трамп.
Трамп заявил, что рассчитывает в случае переизбрания вновь "поладить" с российским лидером Владимиром Путиным, подчеркнув, что такое развитие событий имело бы крайне позитивное значение.
Экс-президент рассказал, что во время одной из прошлых бесед предостерегал Путина от каких-либо наступательных действий в отношении Украины.
"Я говорил Владимиру Путину: "Не делай этого. Тебе не стоит этого делать, Владимир"... Это было нашей последней беседой. Он никогда, ни за что не пошел бы на это, а мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова. Это было бы хорошо, а не плохо", — сказал Трамп.
При этом политик добавил, что считает лидеров соперничающих с США стран, к числу которых он причислил президента России и председателя КНР Си Цзиньпина, "лучшими из лучших в своем деле".
Говоря о конфликте на Украине, бывший хозяин Белого дома отметил бедственную ситуацию с людскими ресурсами ВСУ. Киев не сможет продолжать военные действия при такой нехватке солдат, подчеркнул он.
Одновременно с этим экс-президент признал мощь российской армии, напомнив про победу Советского Союза над фашистской Германией, а также победу России над Наполеоном.
Вместе с этим, по мнению Трампа, самая большая угроза человечеству – не глобальное потепление, а ядерное.
Нынешний президент США Джо Байден считает глобальное потепление единственной экзистенциальной угрозой человечеству.
Трамп допустил, что Китай "догонит или даже перегонит" его страну по объемам арсеналов ядерного оружия.
"Россия и США находятся на первом месте, тогда как Китай далеко позади, но они, что неудивительно, развиваются очень стремительно. Все закончится тем, что Китай догонит, а может даже перегонит нас", - сказал Трамп.
Политик добавил, что третья мировая война, если таковая будет развязана, непременно будет включать использование ядерных вооружений. Такое развитие событий, как отметил Трамп, спровоцирует "разрушения, которых еще не видел свет".
Лидер КНДР Ким Чен Ын не любит нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена и считает его глупым человеком, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
"Я ладил с Ким Чен Ыном.... Кстати, он там (в КНДР - ред.) настоящий босс. Знаете, многие спрашивали: "Вы правда так думаете?" Позвольте мне сказать вам: я видел вещи, о которых вы не хотите знать", – сказал Трамп.
"Ему не нравится Байден. Он считает его глупым человеком. Он сказал, что он глупый человек. Ну, по крайней мере, он говорит то, что думает", – добавил Трамп.