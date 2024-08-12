Трамп о Третьей мировой ядерной войне

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Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью предпринимателю Илону Маску, что считает своего оппонента на предстоящих выборах — действующего вице-президента Камалу Харрис — еще более некомпетентной, нежели ее шефа и действующего главу государства Джо Байдена. "У них впереди есть еще пять месяцев, чтобы что-то предпринять, однако я считаю, что они ничего не сделают. Все это – лишь болтовня. Он некомпетентен и она некомпетентна. Честно говоря, я считаю, что она даже более некомпетентна, чем он, а это о чем-то говорит, поскольку он далеко не хороший (президент – ред.)", — сказал Трамп. Трамп также дал оценку ситуации с покушением на него во время июльского митинга в штате Пенсильвания. По мнению бывшего хозяина Белого дома, Секретная служба США сработала "профессионально", однако ситуация в целом произвела на него "сюрреалистичное впечатление".

"Произошло что-то сюрреалистичное, что-то, чего я прежде никогда не испытывал. Мне сразу стало понятно, что это была пуля, и что удар был очень сильным. Знаете ли, я верующий, но после тех событий я уверовал еще сильнее", — поделился экс-президент США. Трамп заявил, что считает российского лидера Владимира Путина хорошим переговорщиком, а конфликт на Украине, по его мнению, начался из-за "глупости" действующего хозяина Белого дома Джо Байдена. "Байден что-то сделал с Россией. Не было никаких шансов на то, что Путин решит (ввести силы – ред.) на Украину. После того, как я покинул пост, они (РФ – ред.) начали формировать крупные армии там, на границе с Украиной. Я взглянул на это и подумал, что Путин пошел на этот шаг, поскольку он – хороший переговорщик, и он хочет вести переговоры", - сказал Трамп.

Политик отметил, что, вместо переговоров с Путиным, его преемник-демократ начал "говорить глупости". "Например, он сказал, что Украина может сейчас стать членом НАТО", - пояснил Трамп. Трамп заявил, что рассчитывает в случае переизбрания вновь "поладить" с российским лидером Владимиром Путиным, подчеркнув, что такое развитие событий имело бы крайне позитивное значение. Экс-президент рассказал, что во время одной из прошлых бесед предостерегал Путина от каких-либо наступательных действий в отношении Украины. "Я говорил Владимиру Путину: "Не делай этого. Тебе не стоит этого делать, Владимир"... Это было нашей последней беседой. Он никогда, ни за что не пошел бы на это, а мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова. Это было бы хорошо, а не плохо", — сказал Трамп. При этом политик добавил, что считает лидеров соперничающих с США стран, к числу которых он причислил президента России и председателя КНР Си Цзиньпина, "лучшими из лучших в своем деле".