Бои в Курской области: изменит ли вторжение в Россию войну?

Кроме того, ISW не согласен и с заявлениями украинских СМИ о том, что за несколько дней наступления в Курской области украинская армия заняла больше территории, чем российская в Украине с начала этого года.

«ISW видел заявления и о том, что украинские силы продвинулись примерно на 800 квадратных километров, но ISW не считает, что украинские силы контролируют всю территорию в пределах максимальных заявленных продвижений Украины», — говорится в сводке института.

Аналитики ISW напоминают, что, по их подсчетам, с января по июль российская армия захватила 1175 кв. км украинской территории, считая и те зоны в Донецкой области, где россияне пробивали укрепрайоны украинцев, и участки, захваченные в результате повторного вторжения в Харьковскую область.

Глава Курской области Алексей Смирнов накануне на совещании у президента РФ Владимира Путина сказал, что украинская армия заняла 28 населенных пунктов области в приграничной полосе шириной 40 и глубиной 12 км. Относительно глубины это явное приуменьшение: как отмечает тот же ISW, геолоцированные видео показывают присутствие украинских частей, например, к востоку от райцентра Коренево более чем в 20 км от границы.

В сводке института говорится, что курская кампания Украины — ключевой момент в войне с Россией, который способен изменить ее траекторию. Как отмечают аналитики, война меняет характер, и это повлияет на все будущие конфликты в мире.

При вторжении в Курскую область Украина достигла оперативной неожиданности, используя недостаточную готовность России в своих приграничных районах. Эта кампания показала, что неожиданность все еще возможна даже в современных условиях, когда противник может наблюдать за подготовкой и концентрацией сил, но не может достоверно распознать намерение.

В ISW считают, что Украина может выиграть от того факта, что российские войска месяцами атаковали почти по всей линии фронта, а не строили большие укрепления в тыловой части. Аналитики констатировали, что Украина может восстановить оперативный маневр путем планирования и проведения серии меньших последовательных контрнаступательных операций вместо того, чтобы нанести один решающий удар.

В ISW также отметили, что война в Украине дает важные уроки, которые США и их союзники должны усвоить. Этот конфликт превратился в первую большую войну, которая стала свидетелем нескольких технологических феноменов, они, несомненно, будут характеризовать будущую войну. В частности, исследователи выделяют работу ПВО против массированных и регулярных ударов ракетами и дронами, массовое привлечение беспилотников различных типов, в том числе и морских, для уничтожения основных надводных целей в порту и на море. Аналитики отмечают, что эксперименты на поле боя важны, как это было в Курской области.