Открытие ученых: на Марсе нашли воду в жидком состоянии

Ученые NASA впервые нашли на Марсе воду в жидком состоянии. Она обнаружилась на большой глубине под поверхностью планеты. Об этом пишет BBC.

Ученые, проанализировав данные, которые собрал зонд Mars Insight Lander, пришли к выводу, что в глубине коры Марса есть «пузырь» с жидкой водой, Результаты анализа опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Воду на соседней планете уже находили, но не в жидком состоянии, а в виде льда на полюсах и остатков пара в атмосфере.