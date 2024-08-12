Блинкен отправляется на кипящий Ближний Восток
Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправляется с очередным визитом на Ближний Восток. В его программе посещение Израиля, Катара и Египта, сообщают израильские СМИ.
Накануне визита в беседе с министром обороны Израиля Йоавом Галантом госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к срочному достижению соглашения о прекращении огня в Газе и вновь подтвердил гарантии США по обеспечению безопасности Израиля, заявил Госдепартамент США.
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