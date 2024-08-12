Украине не разрешили бить британскими ракетами по России

Украина не получила разрешения от Великобритании на использование дальнобойных ракет Storm Shadow в ходе вторжения в Курскую область, рассказал The Telegraph представитель канцелярии британского премьер-министра.

«Позиция Великобритании не изменилась. Мы оказываем военную помощь, чтобы поддержать очевидное право Украины на самооборону. Мы однозначно заявили, что предоставленное Великобританией оборудование предназначено для обороны Украины», — отметил собеседник издания.

The Telegraph уточняет, что решение по использованию ракет Storm Shadow зависит не только от правительства Великобритании, но и от Франции, так как это оружие является совместной разработкой двух стран.

Киев также просил США разрешить ему применять ракеты ATACMS во время наступления в Курской области, но до сих пор ему было отказано, утверждает издание.