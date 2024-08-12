Белорусская армия выступила в Россию
Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Республики Беларусь отправляются на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения. Такое сообщение опубликовало Минобороны Беларуси в телеграм-канале.
«В ходе полевого выхода с подразделениями будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, состоящих на вооружении Вооруженных Сил Республики Беларусь», - отмечает оборонное ведомство Беларуси.