Азербайджанские студенты в Гарварде, Оксфорде и Кембридже...

Согласно списку, еще 205 кандидатов получили статус участников программы. Как сообщили haqqin.az в Министерстве науки и образования, в следующем учебном году в рамках госпрограммы за рубежом будут обучаться 500 кандидатов: 125 на уровне бакалавриата и 375 на уровне магистратуры.

«Государственная программа на 2022–2028 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран» опубликовала очередной список по приему документов на 2024–2025 учебный год.

Из 500 молодых людей, получивших стипендии, 135 направятся в высшие учебные заведения, которые входят в первую десятку мировых рейтингов университетов. В этом году 15 кандидатов, получивших право на стипендию, будут обучаться в Колумбийском университете, 7 — Гарвардском, 7 — Кембриджском, 6 — Йельском, 5 — Калифорнийском, 4 — в Национальном университете Сингапура, 3 — Оксфордском университете, 3 — Университете Цюриха, 3 — Чикагском и других престижных университетах.

В соответствии с условием договора, который будет заключен с Министерством науки и образования, участник программы должен вернуться в Азербайджан в течение 2 месяцев по завершении учебы и работать по специальности в течение 5 лет.

Отметим, что существует резервный список для кандидатов, которые получили положительный результат на этапе интервью в рамках Государственной программы, но не прошли конкурсный этап. Если кто-либо из кандидатов, получивших статус участника программы на 2024–2025 учебный год, по той или иной причине откажется, то в соответствии с пунктом 4.20 Правил отбора будут выбраны следующие участники из этого списка.