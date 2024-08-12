Маск хочет должность у Трампа

CNN передает, что основатель Tesla и SpaceX предложил это в разговоре с Трампом на платформе Х, чтобы помочь ограничить государственные расходы.

«Я думаю, что было бы здорово иметь комиссию по эффективности правительства, которая рассмотрит эти вопросы и гарантирует, что деньги налогоплательщиков, заработанные налогоплательщиками, будут потрачены должным образом. Я был бы рад помочь в такой комиссии», - заявил Маск.

Трамп ответил, что был бы очень рад, если бы Маск присоединился к работе в его администрации в случае победы на выборах. Он отметил, что миллиардер является отличным экономистом, имея в виду меры по сокращению расходов, которые тот применял в своих компаниях.

В мае The Wall Street Journal писало, что Маск и Трамп обсудили потенциальную роль миллиардера в администрации Трампа в случае его переизбрания. Тогда Маск опроверг эту информацию.