Бои не помешали поставкам российского газа через Украину

Крупнейшая атака Украины на территорию России привела к тому, что в этом году европейские цены на газ достигли максимума на фоне опасений, что поставки будут нарушены. Однако у обеих сторон есть финансовый стимул продолжать поставки топлива. Для Киева транзит газа обеспечивает важнейшие средства для его разрушенной войной экономики - около 1 млрд долларов в 2021 году - в то время как Европа остается одним из крупнейших потребителей трубопроводного газа России, отмечает Bloomberg.

Украина стремится, чтобы ее считали надежным партнером Европы в надежде, что трейдеры региона будут больше использовать ее огромные газовые хранилища. И у нее есть веские причины защищать инфраструктуру, поскольку неиспользуемые трубопроводы могут стать объектами военных атак или прийти в негодность, что обойдется дорого, отмечает агентство.

Однако любое случайное повреждение ключевой инфраструктуры на газоизмерительной станции может остановить поставки, сказал один из источников. По словам двух человек, пункт пересечения границы находится под контролем украинских войск после вторжения.