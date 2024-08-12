Бои не помешали поставкам российского газа через Украину
Россия и Украина намерены продолжать поставки трубопроводного газа в Европу, несмотря на то, что вблизи ключевого трансграничного транзитного пункта «Суджа» продолжаются боевые действия, сообщает Bloomberg.
Обе стороны не намерены прекращать поставки газа через газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области России, сообщили осведомленные источники агентства, пожелавшие остаться неназванными ввиду конфиденциальности информации.
Крупнейшая атака Украины на территорию России привела к тому, что в этом году европейские цены на газ достигли максимума на фоне опасений, что поставки будут нарушены. Однако у обеих сторон есть финансовый стимул продолжать поставки топлива. Для Киева транзит газа обеспечивает важнейшие средства для его разрушенной войной экономики - около 1 млрд долларов в 2021 году - в то время как Европа остается одним из крупнейших потребителей трубопроводного газа России, отмечает Bloomberg.
Украина стремится, чтобы ее считали надежным партнером Европы в надежде, что трейдеры региона будут больше использовать ее огромные газовые хранилища. И у нее есть веские причины защищать инфраструктуру, поскольку неиспользуемые трубопроводы могут стать объектами военных атак или прийти в негодность, что обойдется дорого, отмечает агентство.
Однако любое случайное повреждение ключевой инфраструктуры на газоизмерительной станции может остановить поставки, сказал один из источников. По словам двух человек, пункт пересечения границы находится под контролем украинских войск после вторжения.