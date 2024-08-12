В Грузии назвали виновных в войне 2008 года

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в результате указаний извне прибегнул к «авантюрным действиям» в августе 2008 года, результатом которых стала война. Об этом говорится в заявлении политсовета правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».

«Большая часть грузинского общества справедливо сомневается в адекватности Саакашвили. Однако факт, что в августе 2008 года авантюрные действия Саакашвили были результатом не его психической неуравновешенности, а итогом указаний извне и хорошо спланированного предательства», - отмечается в тексте.

В правящей партии подчеркивают, что для установления долгосрочного мира и стабильности в стране жизненно важным является устроить публичный правовой процесс, чтобы общество узнало, «кто совершил предательское преступление против нашей страны и народа».