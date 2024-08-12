Дело о покушении на Фазиля Мустафу: суровые приговоры

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании был оглашен приговор. Согласно вердикту суда, Азер Сариджанов приговорен к пожизненному заключению, Сабухи Ширинов — к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в исправительном учреждении строгого режима. Эльшад Аскеров приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в исправительном учреждении строгого режима. Рашад Ахмедов приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в исправительном учреждении строгого режима. Эмин Алияров приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительном учреждении общего режима.