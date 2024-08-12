Дело о покушении на Фазиля Мустафу: суровые приговоры
Состоялось судебное заседание по уголовному делу, расследуемому Службой государственной безопасности Азербайджана по теракту против депутата Милли Меджлиса Азербайджана Фазиля Мустафы.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании был оглашен приговор. Согласно вердикту суда, Азер Сариджанов приговорен к пожизненному заключению, Сабухи Ширинов — к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в исправительном учреждении строгого режима. Эльшад Аскеров приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в исправительном учреждении строгого режима. Рашад Ахмедов приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в исправительном учреждении строгого режима. Эмин Алияров приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительном учреждении общего режима.
Напомним, в марте 2023 года на Фазиля Мустафу было совершено вооруженное нападение с применением автомата Калашникова. В Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджана было возбуждено уголовное дело по ст. 277 (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и ст. 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.