Генерал Дюмин будет освобождать Курскую область от ВСУ
Координатором контртеррористической операции в Курской области назначен помощник президента РФ генерал-полковник Алексей Дюмин. Российское «Военное обозрение» пишет, что соответствующее решение накануне принял президент Владимир Путин.
Издание отмечает, что решение принято по итогам совещания, прошедшего накануне в Ново-Огарево, на котором обсуждалась ситуация в Курской области.
Дюмин уже отправился в Курскую область, планируя сразу же приступить к выполнению своих обязанностей. Предполагается, что непосредственно командовать армейскими силами он не будет. На данный момент стоит задача выбить украинские подразделения с российской территории, одновременно проводя нейтрализацию проникших в регион ДРГ ВСУ.