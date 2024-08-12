США направили Турции послание

Соединенные Штаты призывают Турцию и других союзников, имеющих связи с Ираном, с просьбой оказать содействие снижению напряженности на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал посол США в Турции Джефф Флейк. Об этом сообщает Reuters.

Американский посол отметил, что Вашингтон пытается предотвратить возможные атаки со стороны Ирана и его союзников после убийства топ-главарей ХАМАС и «Хезболлы».

«Мы просим всех наших союзников, имеющих какие-либо отношения с Ираном, убедить их в деэскалации, включая Турцию», - заявил он во время круглого стола с журналистами в Стамбуле, где подытожил свою дипломатическую миссию в Турции.

Флейк сообщил, что турецкие дипломаты в Вашингтоне активно работают над тем, чтобы ситуация не обострилась. По его словам, они «кажутся более уверенными», чем США, которые также стремятся к деэскалации.

С июля ситуация на Ближнем Востоке довольно сильно обострилась. После убийства топ-главарей ХАМАС и «Хезболлы» эскалация конфликта стала еще более серьезной. Это повлияло на опасения мирового сообщества по развертыванию Ираном и его союзниками полномасштабной войны против Израиля.