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Военно-морской флот России в ходе учений отрабатывал ядерные удары по странам Европы на случай потенциального конфликта с НАТО. Об этом свидетельствуют секретные документы, подготовленные в период с 2008 по 2014 год, с которыми ознакомились журналисты Financial Times. Документы, которые были подготовлены для российских офицеров, содержат список целей для ракет, способных нести как обычный, так и ядерный заряд.

Балтийский флот России должен будет атаковать объекты в Норвегии и Германии. Среди них военно-морская база в Бергене, а также радиолокационные станции и объекты спецназа. Северный флот может поразить объекты оборонной промышленности, в том числе верфь в британском Барроу-ин-Фернесс, где строят военные корабли и подлодки. Главным приоритетом в случае конфликта с НАТО в документах названо ослабление военного и экономического потенциала противника. Также в них упоминается вариант «демонстративного удара» — подрыва ядерного оружия в отдаленном районе для «устрашения западных стран». Такой удар должен продемонстрировать «наличие и готовность к применению высокоточного нестратегического ядерного оружия».