Российский флот отработал нанесение ядерных ударов Financial Times
Военно-морской флот России в ходе учений отрабатывал ядерные удары по странам Европы на случай потенциального конфликта с НАТО. Об этом свидетельствуют секретные документы, подготовленные в период с 2008 по 2014 год, с которыми ознакомились журналисты Financial Times.
Документы, которые были подготовлены для российских офицеров, содержат список целей для ракет, способных нести как обычный, так и ядерный заряд.
Балтийский флот России должен будет атаковать объекты в Норвегии и Германии. Среди них военно-морская база в Бергене, а также радиолокационные станции и объекты спецназа. Северный флот может поразить объекты оборонной промышленности, в том числе верфь в британском Барроу-ин-Фернесс, где строят военные корабли и подлодки.
Главным приоритетом в случае конфликта с НАТО в документах названо ослабление военного и экономического потенциала противника. Также в них упоминается вариант «демонстративного удара» — подрыва ядерного оружия в отдаленном районе для «устрашения западных стран». Такой удар должен продемонстрировать «наличие и готовность к применению высокоточного нестратегического ядерного оружия».
В документах также отмечается преимущество применения ядерного оружия на ранней стадии конфликта, говорится о том, что высокая маневренность флота позволяет наносить внезапные и массированные удары с различных направлений. Однако уточняется, что ядерное оружие должно быть использовано в сочетании с другими средствами поражения.
Издание отмечает, что сценарии включают войны и с такими странами, как Китай, Иран, Азербайджан и Северная Корея.