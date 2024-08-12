Ситуация в Курске: украинцы приближаются к Коренево ОБНОВЛЕНО 15:33; фото; видео
Украинские каналы сообщают о приближении ВСУ к окрестностям Коренево Курской области. Там последние дни шли ожесточенные бои.
*** 15:06
В Курской области России объявили об эвакуации еще одного района, попавшего в зону боевых действий. Речь идет о Великосолдатском районе, расположенном по дороге трассы, ведущей к Курской АЭС.
*** 14:10
Телеграм-каналы публикуют видео, на котором, как сообщается, бойцы ВСУ берут в плен сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний России неподалеку от города Льгов Курской области.
В Льгове находится большая колония общего режима – Исправительная колония-3.
Кроме того, Вооруженные силы Украины опубликовали документы военнослужащих «Ахмата». Пока неизвестно, были ли они убиты или взяты в плен.
Также ВСУ опубликовали кадры, на которых взятые в плен срочники 488-го полка российской армии просят обменять их на пленных бойцов «Азова».
*** 13:18
Сегодня утром в Курчатове, где расположена Курская АЭС, прогремело несколько взрывов, сообщают российские телеграм-каналы.
Предположительно, работала ПВО.
August 13, 2024
*** 12:54
Украинские военные продолжают активное продвижение по территории Курской области РФ, несмотря на многочисленные заявления россиян о «стабилизации ситуации». Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.
11 августа российские «военкоры» утверждали, что в Курской области снизились темпы наступления украинских военных. «Однако уже на следующий день известный военный блогер, связанный с Кремлем, опроверг эту информацию и отметил, что российские войска далеки от стабилизации ситуации отчасти из-за плохого состояния системы класса С2», — говорится в отчете.
По данным аналитиков ISW, украинские силы перешли границу и вошли в западную часть Курской области в районе Слободки-Ивановки, Тёткино, Гордиевки, Успенки и Викторовки.
Впоследствии российские СМИ заявляли, что украинские силы захватили Слободку-Ивановку, Успенку и Викторовку, а бои продолжались возле Снагости и Кремевого, и что украинские силы наступают к северу и югу от Кореневого, пытаясь обойти населенный пункт.
«Кадры с геолокацией указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись в пределах Кременного и к востоку от Журавлей, а связанный с Кремлем блогер утверждает, что украинские силы продвинулись к северу от Журавлей в направлении Общего Колодеза», — сообщили в ISW.
Кроме того, геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись в лесном массиве к северу и востоку от Семеновки во время вероятного батальонного механизированного штурма в направлении Каучука, хотя точные очертания продвижения украинских войск неизвестны.
«Геолокационные кадры, опубликованные 12 августа, указывают на то, что украинские силы недавно действовали в Судже и северной части Заолешенки, а российские военные блогеры утверждали, что украинские силы захватили Суджу и Спальне. Дополнительные геолокационные кадры от 12 августа показывают, что украинская техника работает в северной части Гирьи, а российские силы устроили засаду на украинские силы в центральной части Гирьи. Это свидетельствует о том, что ВСУ по крайней мере временно продвинулись вглубь населенного пункта, хотя неясно, удерживают ли они свои позиции в этом районе», — сказали аналитики.
Между тем Министерство обороны России сообщило, что российские войска отбили украинскую атаку возле Борков, предполагая, что украинские силы, вероятно, продвинулись с запада в Гирью.