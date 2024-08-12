15:33

Украинские каналы сообщают о приближении ВСУ к окрестностям Коренево Курской области. Там последние дни шли ожесточенные бои.

*** 15:06 В Курской области России объявили об эвакуации еще одного района, попавшего в зону боевых действий. Речь идет о Великосолдатском районе, расположенном по дороге трассы, ведущей к Курской АЭС.

*** 14:10 Телеграм-каналы публикуют видео, на котором, как сообщается, бойцы ВСУ берут в плен сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний России неподалеку от города Льгов Курской области. В Льгове находится большая колония общего режима – Исправительная колония-3. Кроме того, Вооруженные силы Украины опубликовали документы военнослужащих «Ахмата». Пока неизвестно, были ли они убиты или взяты в плен.

Также ВСУ опубликовали кадры, на которых взятые в плен срочники 488-го полка российской армии просят обменять их на пленных бойцов «Азова».

*** 13:18 Сегодня утром в Курчатове, где расположена Курская АЭС, прогремело несколько взрывов, сообщают российские телеграм-каналы.



Предположительно, работала ПВО. pic.twitter.com/JY3yq2ldxL — Newsfeed (@Newsfeed883920) August 13, 2024

*** 12:54 Украинские военные продолжают активное продвижение по территории Курской области РФ, несмотря на многочисленные заявления россиян о «стабилизации ситуации». Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны. 11 августа российские «военкоры» утверждали, что в Курской области снизились темпы наступления украинских военных. «Однако уже на следующий день известный военный блогер, связанный с Кремлем, опроверг эту информацию и отметил, что российские войска далеки от стабилизации ситуации отчасти из-за плохого состояния системы класса С2», — говорится в отчете.

По данным аналитиков ISW, украинские силы перешли границу и вошли в западную часть Курской области в районе Слободки-Ивановки, Тёткино, Гордиевки, Успенки и Викторовки. Впоследствии российские СМИ заявляли, что украинские силы захватили Слободку-Ивановку, Успенку и Викторовку, а бои продолжались возле Снагости и Кремевого, и что украинские силы наступают к северу и югу от Кореневого, пытаясь обойти населенный пункт. «Кадры с геолокацией указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись в пределах Кременного и к востоку от Журавлей, а связанный с Кремлем блогер утверждает, что украинские силы продвинулись к северу от Журавлей в направлении Общего Колодеза», — сообщили в ISW. Кроме того, геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись в лесном массиве к северу и востоку от Семеновки во время вероятного батальонного механизированного штурма в направлении Каучука, хотя точные очертания продвижения украинских войск неизвестны.