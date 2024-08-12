В рамках развития лабораторной системы в области безопасности пищевых продуктов продолжается укрепление и модернизация материально-технической базы лабораторий, действующих при Азербайджанском институте пищевой безопасности (AQTİ). Также обеспечивается внедрение передовых технологий в лабораториях, повышение компетентности кадров через участие в тренингах и международных межлабораторных испытаниях компетентности.

В рамках этих мероприятий Национальная референс-лаборатория (MRL) AQTİ приняла участие в очередном испытании компетентности, организованном компанией OTSC-Texas A&M AgriLife Research из Соединенных Штатов Америки (США). Лаборатория добилась успешных результатов в определении параметров «Афлатоксина B1» и «Общего афлатоксина» (B1, B2, G1, G2) в образцах кукурузы.

Следует отметить, что в MRL проводятся микробиологические, физико-химические и приборные исследования качества и безопасности пищевых продуктов. Лаборатория уже участвовала более чем в 50 международных испытаниях компетентности, проводившихся в США, Великобритании, Франции и Польше, добившись значительных успехов. MRL была аккредитована на национальном уровне Центром аккредитации Азербайджана в соответствии со стандартом AZS ISO/IEC 17025:2020 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и получила международную аккредитацию от авторитетного аккредитационного органа Федеративной Республики Германия Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS).