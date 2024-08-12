Молдова отказалась от американских истребителей

Молдова не будет размещать у себя истребители F-16 для Украины , сообщила пресс-служба МИД страны в телеграм-канале.

Поверенного в делах посольства Молдовы в Москве вызвали в МИД России из-за новости о размещении военных самолетов для Украины на молдавской территории. Однако, как отметили в молдавском МИД, это неправда.

«Молдова не принимает и не будет принимать вооружение и военную технику, в том числе самолеты, предназначенные для Украины», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Молдовы отметили, что страна остается нейтральным государством, и ее институты будут соблюдать принцип нейтралитета.