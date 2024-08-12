Призывы сажать Z-блогеров за «фейки» о боях в Курской области

Российских блогеров, распространяющих недостоверную информацию о ходе боев с Вооруженными силами Украины в приграничных регионах России, необходимо привлекать к уголовной ответственности, заявила сенатор Наталия Косихина.

«Сама неоднократно знакомилась с информацией, которую вбрасывали российские блогеры, а потом она опровергалась. Важно, чтобы данная категория граждан понимала и осознавала последствия, которые они могут понести за свои опрометчивые заявления», — сказала Косихина, которую цитируют российские СМИ.

По ее словам, за событиями в приграничных регионах следит вся Россия, поэтому особую значимость приобретают «военные блогеры-миллионники и полумиллионники». В некоторых случаях «безответственность и авантюрная попытка привлечь подписчиков приводит к росту тревожных настроений, а иногда и откровенной паники», заявила российский сенатор.

Она также отметила, что Z-блогеры должны помнить, что их читают и смотрят «не только российские граждане, но и украинские спецслужбы, которые на основе этой информации пишут материалы и рассылают их нашим гражданам».