Госкомстат порадовал азербайджанцев

За январь-июнь текущего года в Азербайджане среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников увеличилась на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1002,8 маната, следует из данных Госкомстата.

Среднемесячная номинальная зарплата была выше в горнодобывающей промышленности, финансовой, страховой, профессиональной, научной и технической деятельности, в сфере информации и связи, а также в транспортном и складском секторах экономики.

По состоянию на 1 июля текущего года число наемных работников в стране составило 1 760,8 тыс. человек (887,5 тыс. - в государственном, а 873,3 тыс. - в негосударственном секторе экономики).

Индекс потребительских цен за январь-июль текущего года составил 101% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в том числе 99,7% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям, 101,3% по непродовольственным товарам, 102,7% по платным услугам, оказанным населению.

Согласно информации, индекс потребительских цен в июле текущего года составил 102,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года, в том числе 102% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям, 101,7% по непродовольственным товарам, 104,3% по платным услугам, оказанным населению.

Индекс потребительских цен в прошлом месяце составил 100,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия составил 100,2% по сравнению с предыдущим месяцем.