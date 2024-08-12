Госагентство обратилось к родителям

Продолжается процесс электронного приема детей в первый класс на 2024-2025 учебный год, стартовавшего 1 мая.

Согласно сообщению Министерства науки и образования, в настоящее время во всех общеобразовательных учреждениях Азербайджана отбор учителей проводится в свободном порядке. На сегодняшний день в первый класс приняты более 126 тысяч детей.

В министерстве напоминают, что, учитывая важность правильной и своевременной регистрации детей в школу и оформления документов, родители могут выбрать школу и учителя, создав личный кабинет на сайте mektebeqebul.edu.az.