Контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

В результате очередной спецоперации, проведенной совместно сотрудниками МВД и Государственной пограничной службы Азербайджана, предотвращен контрабандный ввоз в Азербайджан крупной партии наркотических средств.

Как сообщили в МВД Азербайджана, Самит Мамедов и его знакомый Хидаят Рашидов были задержаны полицией и пограничниками в Имишлинском районе. В автомобиле, которым управлял последний, было обнаружено 134 килограмма марихуаны, героина, опиатов и 1000 таблеток метадона, состав которых был обогащен психотропными веществами.

«Подозреваемые сообщили, что наркотики они приобрели в тайнике на территории Имишлинского района через гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием.

Установлено, что Самит Мамедов и Хидаят Рашидов организовали контрабандную перевозку наркотических средств из приграничных регионов в Баку.

Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные мероприятия продолжаются», - говорится в сообщении ведомства.