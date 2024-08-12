Ильхам Алиев наградил спортсменов – призеров Олимпиады обновлено 15:12
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении членов национальной олимпийской команды Азербайджана.
За высокие достижения на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже и заслуги в развитии азербайджанского спорта награждены азербайджанские спортсмены и их тренеры:
орденом «Шохрат»
Гейдарова Хидаята Минаят оглу, Коцоева Зелима Олеговича, Мамедова Эльхана Абульфаз оглу, Траутманна Рихарда
орденом «За службу Отечеству» 1-й степени
Гасанова Тарлана Алигейдар оглу
орденом «За службу Отечеству» 2-й степени
Альфонсо Домингеса Лорена Берто Берто, Магометова Гашима Магомет оглу
орденом «За службу Отечеству» 3-й степени
Джафарова Хасрата Валех оглу, Гиоргия Мешвилдишвили Каха оглу, Магомедова Магомедхана Магомедовича
орденом «Эмек» 3-й степени
Абдуллаева Мамеда Кямиль оглу, Алиева Гасана Гасан оглу, Газюмова Хетага Руслановича, Мамедова Анара Вахид оглу, Пашаева Ниямеддина Вагиф оглу, Рогуэ Отано Педро, Тараканова Александра Петровича
медалью «Терегги»
Гокшелидзе Георгия, Алиева Али Иман-Мурзаевича.
* * * 14:30
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «Об определении наград для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за высокие результаты на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже».
Согласно распоряжению главы государства, за высокие результаты, достигнутые на XXXIII летних Олимпийских играх, для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров определены награды:
400 000 манатов каждому спортсмену, занявшему первое место, и 200 000 манатов его тренеру;
200 000 манатов каждому спортсмену, занявшему второе место, и 100 000 манатов его тренеру;
100 000 манатов каждому спортсмену, занявшему третье место, и 50 000 манатов его тренеру.
Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.