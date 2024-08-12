За высокие достижения на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже и заслуги в развитии азербайджанского спорта награждены азербайджанские спортсмены и их тренеры:

* * * 14:30

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «Об определении наград для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за высокие результаты на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже».

Согласно распоряжению главы государства, за высокие результаты, достигнутые на XXXIII летних Олимпийских играх, для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров определены награды:

400 000 манатов каждому спортсмену, занявшему первое место, и 200 000 манатов его тренеру;

200 000 манатов каждому спортсмену, занявшему второе место, и 100 000 манатов его тренеру;

100 000 манатов каждому спортсмену, занявшему третье место, и 50 000 манатов его тренеру.

Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.