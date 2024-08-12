Взрывы у берегов Йемена

В Красном море у занимаемой хуситами части Йемена неназванное судно подверглось серии атак. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

UKMTO получило сообщение об инциденте в 63 морских милях (около 116 км) от Ходейды. По данным управления, недалеко от судна произошел взрыв. Название судна при этом не указывается.

Позже, по данным UKMTO, рядом с этим судном случились еще два взрыва. Данных о повреждениях и пострадавших не поступало.