Израильский министр нарушил статус-кво. Нетаньяху недоволен

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, а вслед за ним сотни евреев поднялись на Храмовую гору, которые, вопреки статус-кво, провели там молитву. Об этом пишут израильские СМИ.

Ультраортодоксальные партии осудили действия Бен-Гвира. Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху подверг критике министра нацбезопасности после его визита на Храмовую гору.

«Определение политики на Храмовой горе напрямую подчинено правительству и его лидеру. На Храмовой горе нет частной политики ни у одного министра – ни у министра национальной безопасности, ни у какого-либо другого министра. Так было всегда при всех правительствах Израиля», - цитируют израильские СМИ заявление офиса премьер-министра.

«Событие, произошедшее сегодня утром на Храмовой горе, является отклонением от status quo. Политика Израиля в отношении Храмовой горы не изменилась – так было и так будет», - заявлено там же.

Согласно договоренности между Израилем и Вакфом, евреям не разрешается молиться на Храмовой горе. Перед подъемом на Храмовую гору каждая еврейская группа проходит полицейский инструктаж, им говорят, что «не допускается никаких проявлений религиозного культа с явными или скрытыми символами, никаких громких молитв и никаких поклонов».