Москва отправила тысячи иностранцев на фронт

За год власти Москвы завербовали более 26 тыс. человек на войну в Украину, из которых 10% оказались гражданами других стран. Это следует из данных Единого пункта отбора на контрактную службу, с которым ознакомилось издание «Верстка».

«Попадаются там и китайцы, и сербы, и бразильцы, и египтяне, но большинство, конечно, это граждане Узбекистана, Таджикистана», — рассказал изданию собеседник в московской мэрии.

По его словам, около 70% всех контрактников, которых Москва поставляет на фронт, — это россияне из других регионов. Москвичи и жители Подмосковья составляют менее 20% от всех новых контрактников, которые проходят через пункт отбора.

По идеологическим причинам на войну идут единицы, примерно 90% подписывающих контракт имеют финансовые проблемы, уточнил источник «Верстки». «Так или иначе финансы - важная часть всей этой истории», - отметил он.

Согласно данным Единого пункта отбора на контрактную службу, с середины лета 2023-го по начало августа 2024 года интерес к контрактам с Минобороны РФ падал. Так, в августе 2023-го участвовать в войне согласились более 3 тыс. человек, а в июне 2024-го — немногим более 1 тыс.

Однако решение мэра Москвы Сергея Собянина повысить с 1 августа выплату за подписания контракта до 1,9 млн руб. увеличило число желающих ехать на войну в три раза.

Официально ко всем кандидатам в контрактники есть набор требований. Они также должны пройти «проверку на экстремизм», рассказал источник «Верстки». Однако сотрудники пункта отбора ориентированы на то, чтобы принять всех. Разбираться с тем, подходит человек или нет, будут в войсках, отметил источник.

Всех пожелавших заключить контракт отправляют на войну под видом сотрудников бюджетных учреждений: «Мослифта», «Мосгаза», «Мосводоканала», «Мосметро» и «Автомобильных дорог» Москвы. Это связано с тем, что у всех бюджетных организаций есть квоты по набору на контракт.

Оформление контракта занимает всего один день: человек вначале заполняет анкету и заявление с просьбой отобрать его, после подписывает соглашение с одним из государственных бюджетных учреждений, а далее проходит медкомиссию и убывает в «Авангард» — учебно-методический центр Минобороны в Московской области. Спустя несколько дней добровольцы разъезжаются по военным частям.

На пункте отбора корреспонденту «Верстки» заявили, что контракт формально заключается на один год, но фактически он продолжит действовать до окончания войны. «Пока никого из ребят не отпускают», — резюмировал сотрудник пункта.