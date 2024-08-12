Путин Аббасу: Следим за событиями в Палестине обновлено 15:32
Несмотря на российско-украинский конфликт, происходящие в Палестине события не остаются без внимания России, заявил президент РФ Владимир Путин в начале переговоров с главой Палестины Махмудом Аббасом.
«Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, безусловно, не остается без внимания с нашей стороны», - сказал президент РФ.
«Конечно, мы с большой болью и тревогой наблюдаем за той гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине. Со своей стороны делаем все, чтобы поддержать палестинский народ», - сказал Путин.
С российской стороны в переговорах принимают участие помощник президента Юрий Ушаков, главы МИД и Минтруда Сергей Лавров и Антон Котяков, а также замначальника Генштаба Игорь Костюков и представитель РФ при Палестинской национальной администрации Гоча Буачидзе.
В палестинскую делегацию входят министр по гражданским делам Хусейн аль-Шейх и глава службы общей разведки Палестины Маджед Фередж, палестинский посол в Москве Абдельхафиз Нофаль и советник Аббаса по дипломатическим вопросам Мажди Халди.
* * * 14:50
Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом в своей резиденции в Ново-Огареве.
Согласно сообщению российских СМИ, стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в свете обострения палестино-израильского конфликта. Встреча проходит на фоне продолжающейся операции Израиля в секторе Газа, а также гибели в Тегеране лидера движения ХАМАС Исмаила Хании.