Несмотря на российско-украинский конфликт, происходящие в Палестине события не остаются без внимания России, заявил президент РФ Владимир Путин в начале переговоров с главой Палестины Махмудом Аббасом.

«Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, безусловно, не остается без внимания с нашей стороны», - сказал президент РФ.

«Конечно, мы с большой болью и тревогой наблюдаем за той гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине. Со своей стороны делаем все, чтобы поддержать палестинский народ», - сказал Путин.

С российской стороны в переговорах принимают участие помощник президента Юрий Ушаков, главы МИД и Минтруда Сергей Лавров и Антон Котяков, а также замначальника Генштаба Игорь Костюков и представитель РФ при Палестинской национальной администрации Гоча Буачидзе.

В палестинскую делегацию входят министр по гражданским делам Хусейн аль-Шейх и глава службы общей разведки Палестины Маджед Фередж, палестинский посол в Москве Абдельхафиз Нофаль и советник Аббаса по дипломатическим вопросам Мажди Халди.