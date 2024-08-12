Пезешкиан: Иран имеет право на ответ

Тегеран приветствует сотрудничество со всеми странами, но не поддастся давлению и в соответствии с международными положениями имеет право ответить «агрессорам». Об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Приветствуя развитие взаимодействия со всеми странами и подчеркивая необходимость решения проблем путем переговоров, Иран никогда не подчинится давлению, санкциям, принуждению и агрессии, более того, в соответствии с международными положениями он считает своим правом ответить агрессорам», - слова Пезешкиана приводит агентство Tasnim.

В свою очередь, Шольц заявил, что Германия хочет развивать отношения с Ираном во всех сферах. Он добавил, что одним из приоритетов его страны является установление мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии в понедельник, 12 августа, провел телефонный разговор с президентом Ирана, во время которого призвал к деэскалации на Ближнем Востоке.