Штаб Харрис обвиняет Трампа

Штаб кандидата в президенты США, действующего вице-президента Камалы Харрис обвинил ее соперника на предстоящих выборах, бывшего президента США Дональда Трампа, в экстремизме после его интервью американскому предпринимателю Илону Маску в соцсети X. Об этом пишет Newsweek.

В заявлении штаба сказано, что «экстремизм Трампа и его опасная программа «Проект 2025» – это особенность, а не «глюк» его кампании, который в полной мере проявился для тех, кому не повезло слушать».

«Вся предвыборная кампания Трампа направлена на обслуживание таких людей, как Илон Маск и он сам – одержимых собой богачей, которые продадут средний класс и не смогут вести прямые трансляции в 2024 г.», – говорится в заявлении.

«Проект 2025» – инициатива, возглавляемая консервативным фондом Heritage Foundation. В ее рамках предлагается провести масштабную реформу федерального правительства, включая увольнение тысяч государственных служащих с целью замены их сторонниками республиканцев. В руководстве «Проекта 2025» говорится, что «федеральная политика в области образования должна быть ограничена, а федеральный Департамент образования в конечном итоге должен быть ликвидирован».

13 августа Трамп в трехчасовом интервью Маску назвал самой большой угрозой для человечества не глобальное потепление, а ядерное. Он добавил, что политика нынешней администрации США может привести к Третьей мировой войне «без каких-либо на то причин».