Украина не намерена оставлять за собой занятые ВСУ части Курской области РФ, заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий. Заявление представителя дипломатического ведомства публикует издание «РБК-Украина».

По словам Тихого, военная операция Украины в Курской области «помогает фронту» и усложняет военную логистику России. «Это не позволяет России перебрасывать дополнительные подразделения на Донбасс и усложняет ее военную логистику. ВСУ. Целью являются только военные объекты и военный контингент», — сообщил украинский дипломат.

Тихий заявил, что действия Киева представляют собой «цивилизованную европейскую военную силу». Он указал, что украинская сторона придерживается международного гуманитарного права.