Ларису Долину развели на 100 миллионов

Певица Лариса Долина продала мошенникам квартиру в Москве, возле которой недавно задержали пять человек, называвших себя новыми владельцами , пишут российские СМИ.

По данным журналистов, исполнительница также перевела злоумышленникам более 100 млн рублей. Точная сумма сделки неизвестна. Сейчас правоохранительные органы разыскивают мошенников.

Речь идет, как отмечается, о столичной пятикомнатной квартире Долиной в районе Хамовники. Ее площадь составляет 236 кв. м, а стоимость недвижимости оценивается в 150 млн рублей.

Накануне стало известно, что группа неизвестных в районе 10 утра 13 августа попыталась прорваться в квартиру народной артистки России Ларисы Долиной в Москве. Злоумышленники проникли на закрытую территорию элитного дома и попытались добраться до квартиры звезды. Они называли жилье своей собственностью.