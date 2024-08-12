Ларису Долину развели на 100 миллионов
Певица Лариса Долина продала мошенникам квартиру в Москве, возле которой недавно задержали пять человек, называвших себя новыми владельцами, пишут российские СМИ.
По данным журналистов, исполнительница также перевела злоумышленникам более 100 млн рублей. Точная сумма сделки неизвестна. Сейчас правоохранительные органы разыскивают мошенников.
Речь идет, как отмечается, о столичной пятикомнатной квартире Долиной в районе Хамовники. Ее площадь составляет 236 кв. м, а стоимость недвижимости оценивается в 150 млн рублей.
Накануне стало известно, что группа неизвестных в районе 10 утра 13 августа попыталась прорваться в квартиру народной артистки России Ларисы Долиной в Москве. Злоумышленники проникли на закрытую территорию элитного дома и попытались добраться до квартиры звезды. Они называли жилье своей собственностью.