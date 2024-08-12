Арестовано должностное лицо Минобороны

Исполняющий обязанности начальника финансовой службы N-ского корпуса Министерства обороны Азербайджана Намик Мирзоев решением суда арестован по обвинению в присвоении средств.

В ходе расследования Служба государственной безопасности установила причастность Мирзоева к присвоению госсредств в особо крупном размере в 2023-2024 годах.

Отметим, что арестованный ранее давал показания в качестве свидетеля в суде по делу о хищениях в Министерстве обороны, где был арестован начальник финансово-бюджетного управления генерал-майор Низами Мамедов и другие лица.

В рамках уголовного дела Мирзоеву предъявлено обвинение по статье 179.4 (присвоение в особо крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.