Стань партнером России и получи «Искандер»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2024» глава компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев заявил о готовности России поставлять ракетные комплексы «Искандер» «своим стратегическим партнерам».

По словам Михеева, «компания уже получает заявки на поставку этих высокотехнологичных вооружений и готова обсуждать условия сделок с заинтересованными странами».

Он добавил, что «Рособоронэкспорт» «открыт к переговорам и готов обсудить детали возможных сделок, которые могут включать поставки как стандартных версий комплексов, так и их модификаций, адаптированных под нужды конкретных заказчиков».