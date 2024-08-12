Власти России готовят приказ о новой мобилизации, который может быть отдан уже в конце этого года. Недостаток российских войск стал очевиден после прорыва Украины в Курскую область. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Согласно данным журналистов, вторжение Украины в Россию показало слабость оборонительных систем. Путин повышает зарплату новым военнослужащим, чтобы избежать мобилизации.

Усиливающаяся нехватка солдат для войны в Украине побуждает Россию повышать надбавки за призыв, чтобы избежать повторения непопулярной мобилизации. Пока мало признаков того, что [повышение выплат] работает эффективно.

По словам источников, близких к Кремлю и Министерству обороны России, военные не получают достаточного количества новых солдат, чтобы идти в ногу с потерями на фронте. Уровень потерь личного состава сейчас является самым высоким с начала конфликта в 2022 году. Региональные чиновники не выполняют в среднем более трети своих квот на призыв, указал источник Bloomberg, знакомый с ситуацией.

Ситуация может заставить Россию рассмотреть вопрос о новой мобилизации. По словам источника Bloomberg, чиновники могут представить ее как ротационную меру, чтобы дать отдых прифронтовым войскам. Приказ о призыве может быть отдан уже в конце этого года, подчеркнул другой собеседник.