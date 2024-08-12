Из сектора Газа выпустили ракеты по Тель-Авиву

Впервые за последние несколько месяцев была предпринята попытка выпустить по Тель-Авиву две ракеты с юга Газы, информацию об этом распространила пресс-служба израильской армии.

Сообщается, что одна из ракет упала на территорию сектора Газа, а вторая – на центральную часть Израиля.

В заявлении пресс-службы ХАМАС отмечается, что этот шаг предпринят в ответ на многочисленные убийства, совершенные против палестинского народа.