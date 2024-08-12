Минск вновь хочет стать миротворцем

Минск способен выступить безопасной площадкой для переговоров по Украине, заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. Его слова приводит БелТА.

«На данном этапе мы считаем необходимым оказывать максимально возможное содействие мирному урегулированию украинского конфликта и организации переговорного процесса. При этом нами будут приложены все усилия для восстановления нормального диалога», - заявил он.

«Минск всегда был и остается безопасной площадкой для таких переговоров», - подчеркнул госсекретарь Совбеза Беларуси.