В Иране снова вспомнили про Ормузский пролив

Тегеран в случае усиления региональной напряженности может заблокировать проход судов через Ормузский пролив, важнейший мировой путь транспортировки энергоносителей. Так ТАСС заявил иранский политолог и специалист по международной безопасности профессор Мехди Сейф Табризи.

«Преследуя военные и стратегические цели, Иран может закрыть Ормузский пролив, серьезно ударив по возможностям экспорта энергии. Поскольку глубоководная часть пролива, доступная для прохода нефтяным танкерам и контейнеровозам, расположена в территориальных водах Исламской Республики, Иран, опираясь на свой военный потенциал, может перекрыть проход вражеским кораблям или даже заблокировать всю международную торговлю [в проливе] на основании законов, [регулирующих судоходство] в военное время», - считает эксперт.

По его словам, «закрытие Ормузского пролива будет определенно иметь негативные последствия для мировой экономики, а Иран не хочет настроить против себя международное сообщество». «Если однажды Иран и прибегнет к этому шагу, то осуществит его на короткое время, чтобы быстро добиться выполнения своих требований», - заявил собеседник агентства.